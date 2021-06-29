Тайно родившая Кафельникова показала новую фигуру

Алеся Кафельникова официально объявила о беременности несколько недель назад.

По словам модели, она не планировала афишировать свое интересное положение, однако модный журнал запросил у нее обложку, вот звезда и покорилась. В личном блоге манекенщица опубликовала несколько снимков с округлившимся животом. Алеся Кафельникова призналась, что с 18 лет мечтала быть молодой мамой.

На днях в своем инстаграм-аккаунте модель решила ответить на вопросы подписчиков. Один из них в "Сторис" поинтересовался, какими средствами защиты от солнца та пользуется. Блогер перечислила названия косметических средств, прикрепив свою фотографию без живота. В Сети тут же поползли слухи, что Алеся Кафельникова тайно родила, успела прийти в форму и теперь хвастается новой фигурой.

Впрочем, модель никак не комментирует эту информацию. Правда, есть все основания полагать, что малыш действительно уже появился на свет. Например, пару недель назад отец звезды теннисист Евгений Кафельников назвал себя молодым дедом, а в комментариях Алесю поздравляют с новорожденным.

Напомним, в мае этого года Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. По словам модели, как только она его встретила, тут же заявила, что от таких мужчин, как он, нужно срочно рожать. "Мысли вслух, и они схожи – вуаля!" – шутит знаменитость.