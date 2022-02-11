Запутанная история: о чем молчит открестившаяся от романа с братом Тюльпановой Шишкова

С бывшей возлюбленной Тимати – красавицей Аленой Шишковой, мечтают быть многие мужчины, а слухов вокруг ее личной жизни ходит куча. Молодой и перспективный политик Владисла Тюльпанов упорно строчил комментарии под фотографиями блондинки, а недавно несовершеннолетний брат экс-жены Кержакова вообще присвоил себе известную модель, заявив во всеуслышанье, что между ними закрутился роман.
Поклонники девушки сразу поспешили узнать у нее, так ли это, ведь между якобы возлюбленными приличная разница в возрасте. Шишкова от этих отношений открестилась: "Конечно, нет", – ответила на вопрос подписчиков о романе экс-невеста Тимати.
Однако самоуверенный молодой человек продолжает настаивать на своем, заявляя, что Алене пришлось соврать из-за некоторых обстоятельств.
"Алёна так ответила, потому что она психологически слабый человек. Давление прессы, общественности, которое в эти дни давило, вынудило её специально опровергнуть наши отношения, наше с ней общение", – прокомментировал заявление якобы возлюбленной Тюльпанов.
Молодой человек настаивает на том, что модель просто испугалась за свою репутацию, ведь отношения с мужчиной гораздо младше себя в обществе воспринимаются с критикой. Тюльпанов заверил, что его роман с бывшей возлюбленной Тимати в самом разгаре: мол пара постоянно созванивается и обменивается милостями.
Кто из участников этой непонятной истории врет пока не понятно, потому что после очередного заявления молодого человека новых опровержений от Шишковой не появилось.