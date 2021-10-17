"Ходячие мощи": тощие ноги экс-избранницы Тимати повергли в шок

Экс-избранница рэпера Тимати Алена Шишкова обладает довольно хрупким телосложением. В Сети 28-летнюю манекенщицу постоянно критикуют за чрезмерную худобу. Публика считает, что Алене пора заняться своим здоровьем.
В личном микроблоге Шишкова опубликовала свежее видео с курорта. В кадре она бежит по песчаному берегу в шортах и футболке салатового цвета.
Подписчиков ролик шокировал. Пользователи Сети обратили внимание на худющие ноги модели. "Кожа да кости", "Ходячие мощи", – рассуждают они в комментариях. Народ посоветовал Алене кушать калорийные продукты, чтобы хоть немного поправиться.
Отметим, Алена Шишкова ранее обращалась к медикам из-за проблем с весом. Экс-избранница рэпера даже лежала в клинике в Карелии. В учреждении манекенщица проходила СПА-процедуры, восстанавливала силы и хорошо питалась. К сожалению, старания Алены и врачей оказались тщетными.
Манекенщица не скрывает, что критика в Сети ее очень ранит. Попыткам набрать килограммы Шишкова посвятила целый год. Ей удалось довести вес до 55 кило, однако для роста в 176 сантиметров этого все равно недостаточно. Алена очень переживает, когда видит на весах даже незначительную потерю.
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