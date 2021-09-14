Голую любовницу Тимати разнесли после откровенного признания: Сама себя унизила

Недавно появились слухи о том, что новой избранницей рэпера стала модель Саша Донни. С тех пор популярность 19-летней девушки сильно возросла.

Некоторые пользователи Сети крайне тепло отнеслись к новому роману Тимати, другие же принялись сравнивать Сашу с предыдущими пассиями знаменитости. С самого начала поклонники заметили, как сильно модель похожа на одну из бывших дам сердца артиста, Алену Шишкову. Так, в одной из групп Донни прозвали "Шишковой с сайта "Алиэкспресс"".

Судя по всему, сама Алена все еще следит за тем, что происходит в жизни экс-возлюбленного. Через некоторое время она воспользовалась возможностью "уколоть" 19-летнюю диву и опубликовала "историю". На кадрах Алена пританцовывает в машине, а рядом видна надпись "Алиэкспресс".

Саша Донни молчать не стала. В ее популярном профиле в "Инстаграме" достаточно быстро появился пост. На фото она предстала почти голой. Девушка облачилась в прозрачное темное боди и украшения в виде крестов. Подпись новая любовница Тимати продумала, но, видимо, не до конца. Она указала, что изучила, что такое "Алиэкспресс", а он занимает "32 место в мире среди самых посещаемых веб-сайтов".

Юмор модели не впечатлил поклонников. Они отметили, что она хотела пошутить, но подставила саму себя. Напомним, ранее ходили слухи о том, что девушка занималась эскортом. Публика возмутилась. "Сама себя унизила", "Было много мужиков, мы поняли, посещаемость супер", "Когда хотела показаться крутой, но не вышло", "Жуть какая! Сама поняла, что сказала?", – высказались подписчики.

