Какие отношения связывают детей Тимати от бывших любовниц

Рэпер Тимати воспитывает дочь и сына – наследников мужчине подарили разные избранницы.

Впервые брутальный музыкант стал отцом семь лет назад. Тогда модель Алена Шишкова подарила артисту дочь Алису. Вскоре после рождения ребенка пара распалась, и спустя какое-то время Тимати нашел себе новую возлюбленную.

Следующей избранницей звезды Black Star стала еще одна модель – Анастасия Решетова. Она тоже подарила музыканту ребенка: сын Ратмир родился без малого два года назад, но год спустя и этот союз Тимати развалился.

Теперь рэпер продолжает активно строить свою личную жизнь и недавно даже был замечен с новой моделью, а бывшие любовницы воспитывают его детей. Впрочем, и сам музыкант, а также его мама Симона принимают активное участие в воспитании наследников. В Сети даже бытует мнение, что воспитанием Алисы полностью занимается родительница рэпера, а Шишкову от дочери полностью отстранили.

В недавнем интервью журналу Grazia Алена Шишкова опровергла этот слух. Модель объяснила, что этот миф живет уже семь лет и она не раз пыталась доказать, что это не так, но хейтеры продолжают настаивать на своем. Что касается Симоны, то с ней Алена до сих пор поддерживает хорошие отношения и даже называет второй мамой.

Шишкова рассказала и о том, что Алиса прекрасно ладит с братом Ратмиром. По мнению модели, сын ее конкурентки стал очень забавным, и сестренка всегда очень скучает по нему. Судя по всему, бывшие любовницы Тимати, несмотря на некоторое соперничество, не запрещают детям общаться.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алена Шишкова врезала новой любовнице Тимати.