Дочери запретили смотреть на любовные похождения Тимати

Семилетняя дочь рэпера Тимати не смотрела шоу "Холостяк" с участием папы.

Бывшая возлюбленная популярного музыканта и мать его дочери Алена Шишкова призналась, что девочке не показывали передачу с ее знаменитым отцом в главной роли. Алиса видела рекламу по телевизору и в общих чертах знала, о чем этот проект, однако эпизодов шоу не видела. Модель объяснила, что ее дочь не попадает под возрастные ограничения "Холостяка", поэтому ей не позволили смотреть передачу с любовными похождениями Тимати.

Шишкова также добавила, что благодаря грамотным объяснениям, в целом дочь отнеслась к участию отца в таком проекте вполне спокойно. Того же самого нельзя сказать о сыне рэпера от Анастасии Решетовой – ранее модель сообщала подписчикам, что Ратмиру не понравилось смотреть "Холостяка" с участием папы.

В интервью WMJ.ru Алена Шишкова призналась, что сама она с удовольствием посмотрела все сезоны популярного проекта и в последнем поддерживала участницу Кристину Кустову, однако ее надежды не оправдались.

Что касается Анастасии Решетовой, то для нее самой участие бывшего возлюбленного в проекте такого рода стало большой неожиданностью. Это решение Тимати стало едва ли не последней каплей в их отношениях. Пара только рассталась, как до модели дошли слухи о том, кто будет новым холостяком. Она признавалась, что так и не смогла понять, зачем ее избранник это сделал.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, какие отношения связывают детей Тимати от бывших любовниц.