Комки под глазами и перекошенное лицо: Боня унизила бывшую Тимати

Бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня в 26 лет начала колоть себе гель в носогубные складки и всерьез увлекалась другими "уколами красоты". После этого с ней случилась беда, ее лиуо буквально перекосило. В России исправить ситуацию не смогли, и Боне пришлось лететь в США к доктору Саймону Урьяну, который поставил ей лицо на место.
Сейчас Виктория Боня пропагандирует естественное омоложение и говорит о том, как важно избегать вторжения в красоту тела. "Средства, которые косметологи вкалывают в лица женщин, часто мигрируют под кожей, сбиваются в комки, образуя мешки под глазами", – с ужасом написала Виктория Боня.
В качестве негативного примера Виктория Боня привела бывшую жену Тимати Алену Шишкову, которая с молодых лет увлекалась пластикой. При этом Боня отметила, что ни в коем случае не хочет обидеть девушку. Хотя выглядело это довольно унизительно.
По словам Виктории Бони, Алене Шишковой нет еще и тридцати лет, а выглядит она как "взрослая тетенька".
Ранее Виктория Боня рассказала поклонникам о своих комплексах. Она отметила, что справилась с ними не сразу, и это было нелегко.
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