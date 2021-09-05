Шишкова врезала новой любовнице Тимати

Этим летом вся страна наблюдала за шоу "Холостяк" на канале ТНТ. Завидный жених Тимати выбирал из нескольких девушек "ту самую". Победительницей стала испанская модель Екатерина Сафарова. Любовь у пары продлилась недолго – пара ковровых дорожек и несколько дорогих украшений.
Несколько недель назад девушка вернулась на Родину, а Тимати заметили с загадочной незнакомкой по имени Саша Дони. Блондинку стали сравнивать с бывшей музыканта Аленой Шишковой.
Отец двоих детей сам постоянно публикует снимки, где сзади или сбоку видно модель. Также в Сети появилось видео, где пара прогуливается по городу, держась за руки.
"Дони – это Шишкова с Алиэкспресс" , – пишут в пабликах.
Самой модели, матери Алисы, это сравнение пришлось по душе. Она выложила видео, на котором написала: "AliExpress". Многие подписчики поддержали Алену и посмеялись над избранницей ее бывшего.
В социальных сетях про Сашу не только пишут плохие комментарии, но и активно обсуждают ее пластические операции. Хейтеры уверены, что так девушка выглядела не всегда, а ее фигура и лицо – это результат многочисленных операций.
Сама Саша никаких комментариев не дает, а лишь подогревает интерес к своей персоне, выкладывая видео и фотографии из тех же мест, что и исполнитель хита "В клубе".
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