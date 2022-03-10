Шишкова отреагировала на отмену Тимати праздника общей дочери

19 марта девочке исполнился восемь лет. Тимати бросил ее мать вскоре после родов. Несмотря на это, музыканта полностью обеспечивает дочь и занимается ее развитием.
Ранее бабушка малышки Симона Юнусова рассказала, что певец принял решение не отмечать праздник Алисы на широкую ногу – с шоу, множеством гостей и т.д. Многие поклонники звездной семьи осудили исполнителя за это.
Пользователи "Инстаграм" обратились к Алене Шишковой, чтобы узнать ее мнение по этому поводу. Модель оказалась солидарна с бывшим возлюбленным. В "Сторис" своего микроблога она заявила, что отменить день рождения невозможно, но именно пышное торжество устраивать семья не станет.
Также Алена Шишкова отметила, что для Алисы вечеринка – это далеко не главное. Девочка не стала перечить взрослым и устраивать истерику, хотя была расстроена, поскольку привыкла отмечать день рождения с друзьями и представлениями.
Напомним, у Тимура Юнусова есть и двухлетний сын Ратмир от модели Анастасией Решетовой. Бывшая возлюбленная знаменитости не получила расположение матери Тимати. Симона Юнусова не питает к девушке особой любви.