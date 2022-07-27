"Хочется вмешаться": Откровение матери о разрыве Шишковой с Тимати

Поклонники уже, кажется, сбились со счета новых избранниц Тимати, с которыми он выходит в свет.

Известный рэпер, к сожалению, не может похвастаться крепкими союзами с женщинами. В его жизни были серьезные отношения, однако они оказались шаткими. Практическими сразу после рождения детей Тимати расставался со своими возлюбленными.

Матерью его первого ребенка – дочери Алисы – стала модель Алена Шишкова. Поклонники долго переживали разрыв артиста с миловидной блондинкой. И, как оказалось, не только они. Волнением охвачена и мама девушки Надежда Шишкова. Накануне женщина откровенно призналась, что со своей матерью была в близких отношениях. Так что, неудивительно, что и с собственной дочерью у нее крепкая эмоциональная связь.

Шишкова-старшая, по примеру своей родственницы, старается не навязывать свое мнение наследнице и не вмешиваться в ее отношения с мужчинами, какими бы сложными они не были. Конечно, иногда ей очень хочется сунуть нос в дела Алены, но она сдерживается!

"Иногда так хочется вмешаться в жизнь своей дочери, но опыт мамы меня останавливает..." – рассказала женщина.

Мать модели, как оказалось, переживает за личную жизнь дочери после ее расставания с музыкантом. Ведь с тех пор у нее так и не было серьезных отношений! А Тимати, к слову, времени зря не теряет: он уже успел завести серьезные отношения и разорвать их, а в последнее время его то и дело видят в компании разных длинноногих красоток.