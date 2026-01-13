Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать

В конце прошлого года Агата Муцениеце пережила значительное событие в своей жизни. Актриса стала мамой в третий раз.

Рождение дочери от аккордеониста Петра Дранги стало важным моментом для актрисы, которая уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака с Павлом Прилучным. Теперь у нее есть 13-летний Тимофей и 9-летняя Мия, а новорожденная девочка добавила радости в семью.

Несмотря на счастье материнства, Агата не скрывает, что после родов ей непросто справляться с изменениями в своем теле. Спустя всего полтора месяца после появления на свет младшей дочери, актриса решила взять себя в руки и вернуться к активной физической активности. Она записалась в тренажерный зал, чтобы избавиться от лишних килограммов, которые стали для нее настоящей болью.

В своем обращении к поклонникам Агата открыто призналась, что на весах она увидела лишние шесть килограммов. Однако Муцениеце решила поделиться своими переживаниями и мотивировать других женщин, которые сталкиваются с подобными проблемами после родов.

"Моя первая тренировка. Погнали. На весах плюс 6 лишних кг. Начинаем скидывать!", — сообщила актриса во время своей тренировки.

Роман Агаты и Петра Дранги стал известен широкой публике в конце 2022 года. Уже через год пара сыграла свадьбу. Интересно, что о торжестве стало известно лишь после его завершения, так как молодожены предпочли сохранить детали личной жизни в тайне.