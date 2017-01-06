В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу

В Подмосковье проводится проверка по факту гибели подростка на железной дороге. Как сообщает агентство "Москва", трагедия произошла недалеков районе станции "Тарусская" (Тульская область), когда восьмиклассница перебегала пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате полученных травм 15-летняя девочка скончалась на месте. Отмечается, что она перебегала дорогу по пешеходному переходу.

