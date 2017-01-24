В Москве горит торговый центр "Рио"

В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка 200 метров. Ведется эвакуация, передает РЕН ТВ.
Очевидцы сообщают, что огонь распространился на здание от двух автомобилей. Сведений о пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы города.
По последней информации, пожарным удалось локализовать возгорание. Известно, что горела обшивка торгового центра. Сотрудники МЧС ведут проливку здания.
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