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06:26
20 января 2017
просмотры: 123

Инкассатора убили выстрелом в голову в Подмосковье

567
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 В подмосковных Химках вооруженные преступники напали на инкассаторов, в результате чего один из них погиб. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел около 03:00 мск возле торгового центра "Лига".По предварительной информации, один из инкассаторов скончался на месте от огнестрельного ранения головы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. 

21:59
19 января 2017
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Армия Сенегала вторглась в Гамбию

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19 января 2017
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Задержан глава обрушившегося конного клуба

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19 января 2017
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В Москве водитель иномарки обстрелял человека

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19 января 2017
просмотры: 123

В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

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19:35
19 января 2017
просмотры: 123

Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы

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19:28
19 января 2017
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Задымление в московском метро попало на видео

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19 января 2017
просмотры: 123

Столичного полицейского выбросили из окна

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19 января 2017
просмотры: 123

На востоке Москвы случился транспортный коллапс

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17:54
19 января 2017
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В Коми из-за лопнувшей трубы погиб ребенок

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