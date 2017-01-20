Инкассатора убили выстрелом в голову в Подмосковье

В подмосковных Химках вооруженные преступники напали на инкассаторов, в результате чего один из них погиб. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел около 03:00 мск возле торгового центра "Лига".По предварительной информации, один из инкассаторов скончался на месте от огнестрельного ранения головы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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