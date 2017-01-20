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Происшествия

Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника

Фото: GLOBAL LOOK press
Инкассаторы подверглись вооруженному нападению в подмосковных Химках. В результате ограбления один из них погиб.
прочитано 1639 раз

Нападение произошло 20 января 2017 года в 00:10 мск рядом с ТЦ "Лига" на Ленинградском шоссе после инкассации одной из торговых точек, сообщили Dni.Ru в пресс-службе Следственного комитета России. Неизвестный несколько раз выстрелил из ружья в сотрудника охранного предприятия и скрылся.

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От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Второй инкассатор не пострадал. По данным ведомства, ему "удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств".

"Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления и лица, его совершившего", – заявили в пресс-службе СКР. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем", "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия",

Ранее сообщалось, что злоумышленник выстрелил охраннику прямо в голову. В Сети было опубликовано видео с место преступления.

Напомним, что в сентябре 2016 года нападению подвергся автомобиль инкассаторов Альфа-банка. Налетчики похитили около одного миллиона рублей и служебный пистолет.

Автор: Олег Шивалов20 января 2017, 09:11

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