Пенсионер погиб под колесами аэроэкспресса в Подмосковье

Вечером 15 января 70-летний житель Московской области переходил железнодорожные пути по деревянному пешеходному настилу в районе платформы Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги перед приближающимся аэроэкспрессом. Поезд сбил пенсионера и тот скончался на месте, передает агентство городских новостей "Москва". По факту произошедшего организована доследственная проверка.