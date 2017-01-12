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12 января 2017
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На Украине запретили "Дождь"

567
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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение запретить трансляцию телеканала "Дождь". Официальной причиной было названо непризнание суверенитета страны.

Телеканалу дали месяц на прекращение вещания, передает "Газета.ru". Член совета Сергей Костинский сообщил, что "Дождь" неоднократно нарушал украинское законодательство.

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