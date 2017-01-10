Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права

Дело о мелком взяточничестве, возбужденное в отношении жителя Урала Константина Первушина, передано в Кунашакский районный суд Челябинской области. Мужчина пытался дать инспектору ДПС золотое обручальное кольцо, передает URA.Ru. Взамен он хотел получить свои права, которых мог лишиться за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки лично в размере до десяти тысяч рублей".