Мужчина умер после коктейля из "незамерзайки" и шампанского

В Пензенской области мужчина умер в результате отравления алкоголем. Мужчина устроил в организме коктейль из шампанского, "незамерзайки" и туалетной воды.

Мужчина умер спустя 40 минут после того, как был доставлен в больницу. Расследованием происшествия займутся в Следственном комитете России, передает РИА Новости.