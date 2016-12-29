Мужчина умер после коктейля из "незамерзайки" и шампанского

В Пензенской области мужчина умер в результате отравления алкоголем. Мужчина устроил в организме коктейль из шампанского, "незамерзайки" и туалетной воды.
Мужчина умер спустя 40 минут после того, как был доставлен в больницу. Расследованием происшествия займутся в Следственном комитете России, передает РИА Новости.
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Футболист показал, где проводит время после суда
Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год