В Бельгии задержали детей-террористов из "ИГ"

Полиция Бельгии задержала десять подростков, готовивших взрывы на рождественских ярмарках. Задержанные были завербованы террористической групппировкой "Исламское государство" ("ИГ"), запрещенной на территории России. Об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры страны Эрик Ван Дер Сипт газете Laatste Nieuws сегодня, 17 декабря. По предварительным данным, мальчики получали инструкции по изготовлению бомб через интернет. В данный момент ведется следствие, подростков допрашивают.