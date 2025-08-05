"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030"

В последний месяц лета в Москве по традиции проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Программа «Мой район» подготовила к этому событию более 15 тысяч мероприятий, посетить которые москвичи и гости столицы могут на двух площадках – в парке 50-летия Октября на западе города и в инновационном центре «Сколково».

Организаторы, работающие в парке 50-летия Октября, вдохновлялись футурологической моделью развития мегаполиса. Данная площадка демонстрирует, как быстро сегодня совершенствуются и внедряются технологии. Здесь можно увидеть необычные объекты, посвященные самым разным направлениям, в том числе современной инфраструктуре, науке, транспорту, культуре и креативным индустриям.

В рамках форума в парке работают четыре крупных мультифункциональных павильона. Павильон «Космос» оформлен как иллюминатор. Гостей встречают антропоморфные роботы и робот-собака, которые взаимодействуют друг с другом, посетителями и объектами под куполом-экраном с проплывающими галактиками, астероидами и кометами. Экспозиция «Робототехника» рассказывает обо всех этапах становления этой индустрии: от появления электричества до создания технологии искусственного интеллекта. У входа в «Биом» разместили композицию из четырехметровых фигур космонавтов, символизирующих связь прошлого и будущего. Внутри ждет презентация разных форм жизни – от аквариума с рыбами и медузами* до роботов и видеоразмышлений об обитателях других планет.

Через каждый из этих трех павильонов проходят искусственные реки, по которым можно проплыть на сапборде или каяке. Четвертый павильон «Лабиринт» объединяет технологии и арт-объекты. В нем есть тактильные экспонаты, например арт-объект «Стена с минералами», и познавательные инсталляции. В парке 50-летия Октября москвичи и туристы смогут также позаниматься йогой в гамаках, покататься на сапбордах и каяках, полетать в аэротрубе попробовать себя в воздушной гимнастике и эквилибристике.

Форум-фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Подробная программа доступна на официальном сайте.