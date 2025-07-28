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Понедельник 28 июля

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Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать

Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать
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Москвичам и туристам доступны итальянские и дальневосточные блюда, морепродукты, пончики, пряники, авторское мороженое и лимонады.

Посетителей площадок фестиваля «Московские сезоны», являющегося частью проекта «Лето в Москве», помимо многочисленных культурных, развлекательных и спортивных событий, радует насыщенная гастрономическая программа. Жители и гости столицы могут попробовать блюда авторской кухни, десерты по традиционным рецептам, уникальное мороженое, лимонады и многое другое.

Одной из гастрономических жемчужин этого лета стала площадка «Лимонный дом» в Камергерском переулке. Его основная концепция - средиземноморское настроение и яркий цитрусовый акцент. Здесь подают пьядины - тонкие итальянские лепешки с разнообразными начинками: пастрами, ветчиной и сыром, шоколадно-ореховой пастой и бананом, а также лимонным конфитюром и сыром бри. В меню также фирменные лимонные десерты: тарт, сочник, круассаны, капкейки, лимонный сорбет и пять видов авторского мороженого. Любители прохладительных напитков оценят шесть вкусов лимонада, включая лимончелло.

На Страстном бульваре работает пончиковая, которую представляет производитель этих кондитерских изделий по рецептам советской эпохи из города Жукова. Готовят без сливочного масла, яиц и молока – только натуральные ингредиенты и традиционная технология. Посетители этой площадки также могут оценить мороженое ручной работы без сахара, красителей и консервантов. В ассортименте – джелато на молоке, кокосовом молоке (без лактозы) и сорбеты. Среди уникальных вкусов – груша с тархуном и грецким орехом, ежевика с лавандой и даже сорбет из малины с перцем.

На Стартовой улице представлен авторский проект с блюдами из морепродуктов, мяса и региональной кухни Дальнего Востока. Гости могут попробовать креветки на веточке, пянсе, шаверму с лососем и креветками, шашлыки, гриль-колбаски, жареные пельмени, сытные булочки с сосиской и картофельные смайлики. Для детей и любителей сладостей приготовили имбирные пряники, печенье, леденцы и другие кондитерские изделия ручной работы.

Посетители «Московских сезонов» могут получить не только гастрономическое удовольствие, но и возможность провести время на свежем воздухе, познакомиться с российскими производителями.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июля 2025, 15:01
Фото: mos.ru
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