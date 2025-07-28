Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты

Городской пассажирский транспорт будет отправляться в область от удобных станций метро.

Москва продолжает развивать сеть маршрутов наземного транспорта. Чтобы еще больше москвичей и гостей столицы могли комфортно и безопасно передвигаться по городу, создано еще два дополнительных маршрута, которые связывают мегаполис и ближайший пригород. Пассажиры могут воспользоваться всеми привычными сервисами и удобствами столичного городского транспорта.

Маршруты разработаны в рамках проекта по передаче пригородных маршрутов московскому транспорту. Для удобства пассажиров, номера новых маршрутов начинаются с цифры 1. Это позволило сохранить привычный номер и избежать дублирования с существующими маршрутами городского транспорта.

Так, вместо пригородного маршрута № 343 заработал маршрут № 1343. Автобусы следуют от станции метро «Беломорская» до остановки «Стадион» в Новогорске. Путь стал длиннее: вместо станции метро «Речной вокзал» транспорт едет до «Беломорской». Интервал движения сократился почти в два раза – с 35 до 20 минут в часы пик.

Автобусы маршрута № 434 получили номер 1434. Они курсируют между станцией метро «Планерная» и жилым комплексом «Эдем», следуя через остановку «Стадион» в Новогорске. Путь остался прежним. Интервал движения изменился с 20 до 15 минут в часы пик.

На новых маршрутах действуют тарифы московского транспорта. Оплатить проезд можно «Тройкой» (в том числе виртуальной), банковской или социальной картой. Однако карту «Стрелка» теперь здесь применить нельзя. Сейчас ведется работа по обновлению тарифной сетки под пригородные маршруты, которую вскоре планируют внедрить. Пассажиров перевозят современные автобусы с низким полом и просторной накопительной площадкой с откидной аппарелью, где можно разместить детские и инвалидные коляски, а также велосипеды. В салоне есть USB-зарядки, установлены медиапанели, крупные указатели маршрутов; информацию дублируют в аудиоформате. Благодаря климатической системе внутри автобуса всегда комфортная температура – тепло зимой и прохладно летом.

Новые маршруты также позволят москвичам и гостям столицы комфортно и быстро добираться до культурных и спортивных объектов, а также до Академии гражданской защиты МЧС России в Новогорске.