В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма

Программа капитального ремонта уникальных многоквартирных домов реализуется в столице уже 10 лет.

Москва бережно относится к своему историческому наследию, в том числе сохранению архитектурного облика. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства за последние 10 лет обновили фасады и инженерные коммуникации 37 многоквартирных домов, построенных в прошлом веке в стиле постконструктивизма.

Постконструктивистский стиль был распространен в 1930-е годы, в период перехода от строгих архитектурных форм к помпезным фасадам советской неоклассики. Одним из примеров таких зданий является дом 12 на Мантулинской улице. Пятиэтажный дом, построенный в 1926 году, был частью рабочего поселка Нижняя Пресня. Над проектами разнообразных по архитектуре объектов, которые сформировали восемь жилых кварталов, в то время работала целая группа молодых архитекторов, поэтому здание получилось необычной формы.

В 2022 году этот дом капитально отремонтировали. Для сохранения его исторического облика Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР) разработал индивидуальный проект проведения работ, а также подобрал все необходимые современные отечественные материалы. Специалисты обновили наружную стену строения, крышу, подъезды, подвальные помещения, заменили ряд инженерных систем. При ремонте архитектурных элементов особое внимание уделили пяти мезонинам, которые венчают декоративные аттики. В завершение работ заменили водосточные трубы и восстановили цоколь.

В 2023 году обновили здание на Дмитровском шоссе (дом 5, корпус 1). Его построили в 1941-м по индивидуальному проекту. Яркие черты постконструктивизма прослеживаются в пропорциях и внешнем виде дома. Он имеет п-образную форму со сквозным проездом, выделенным порталами.

В настоящее время работы ведутся здании в постконструктивистском стиле, расположенном в Красностуденческом проезде (дом 9). Четырехэтажное строение прямоугольной формы возвели в 1933 году по индивидуальному проекту. Его подъезды с лестничными клетками выступают за основную плоскость фасада. Сейчас специалисты обновляют наружную стену, крышу и подвальное помещение.