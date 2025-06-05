На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль

Посетители узнают о переработке пластика и сделают поделки из вторсырья

В ближайшую субботу, 7 июня, на Южном речном вокзале состоится традиционный экофестиваль. Программа будет насыщена мероприятиями, посвященными заботе о природе и активному отдыху горожан.

Гости фестиваля смогут узнать много нового, например, о переработке пластика и о возможности подарить ненужным вещам вторую жизнь. На первом этаже Южного речного вокзала посетители смогут сделать себе памятные сувениры из вторсырья. Здесь также будут работать музей рециклинга и экологичного образа жизни и организована игротека с настольными играми.

На втором этаже с 12:00 все желающие с помощью тренажера виртуальной реальности Главного управления МЧС России по Москве смогут увидеть, как добывают полезные ресурсы на Луне. Гостям предложат принять участие в творческих мастер-классах по экодудлингу и созданию экобукваря. На занятия необходимо зарегистрироваться. В 15:00 юных москвичей пригласят сделать картину-мозаику из вторсырья: пластиковых крышек, кусочков ткани, частей упаковок и всего того, что найдется в карманах. На мастер-классе ребята научатся смотреть на разумное использование материалов с творческой точки зрения.

В местной библиотеке в течение дня для всех желающих будет проходить познавательный квиз с сувенирами и сбор использованных батареек. В конференц-зале в 12:30 студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на своем мастер-классе помогут сделать коллаж из журналов. А в 14:00 для юных посетителей состоится анимационная программа с играми, развлечениями и подарками от героев мультсериала «Турбозавры».

Создавать атмосферу праздника будут артисты проекта «Музыка в метро», сезонная площадка которого открылась на Южном речном вокзале. Кроме того, на территории запланированы развлекательные игры «Балансир» и «Шаффлборд». Желающие смогут пройтись по набережной, покататься на велосипеде, перекусить, а также сфотографироваться со специальными гостями – Электробусиком и турбозаврами.

Южный речной вокзал после реконструкции стал популярным местом для отдыха москвичей и туристов. Круглый год здесь проходят творческие мастер-классы, спортивные тренировки, лекции, кинопоказы. Территория вокзала традиционно является площадкой городских фестивалей, в том числе ставших частью проекта «Лето в Москве».