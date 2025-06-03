Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года

Территория стала более зеленой и безопасной

Для студентов и людей, увлеченных научно-техническим развитием нашей страны, Москва создает максимально комфортные условия для учебы, работы, занятий наукой и внедрением инновационных разработок. С этой целью, в частности, проходит комплексное благоустройство территории кластера «Ломоносов». За два года здесь произошли масштабные перемены.

На первом этапе реализации проекта в 2023 году сотрудники комплекса городского хозяйства благоустроили Проектируемый проезд № 6453, соединяющий площадь у Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова с проспектом Вернадского. Здесь создали удобный проезд и проложили транзитный маршрут от кластера к станции метро «Университет», адаптировали пространство для маломобильных граждан. На территории появились новые фонари с энергоэффективными светильниками и уличные торшеры. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Еще здесь заменили покрытие проезжей части и тротуаров, создали более 100 парковочных мест и разбили газон.

На втором этапе, который завершился в 2025 году, работы прошли в Проектируемых проездах № 1190 и 1194, которые соединяют гимназию с улицей Светланова и Раменским бульваром. Таким образом, улучшилась связь территории кластера с еще двумя станциями метро – «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Для комфорта пешеходов и водителей проложили новые и обновили существующие тротуары. Чтобы путь к остановкам наземного общественного транспорта и станциям метро был безопасным в любое время суток, здесь установили почти 80 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками и мягким теплым светом. На наземных переходах смонтировали опоры контрастного освещения.

Для автомобилистов организовали парковочные места, а для пассажиров автобусов установили восемь современных остановок. Для удобства сотрудников и посетителей кластера установили лавочки и навигационные стелы. Территория стала более зеленой: на ней разбили около 16 тысяч квадратных метров газона.

Напомним, кластер «Ломоносов» находится в районе Раменки Западного административного округа недалеко от главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова.