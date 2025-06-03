В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном

Фасад здания украсят узоры и витражи

В Западном административном округе Москвы появится современный образовательный комплекс. Проект уже согласован. Здание построят в составе жилого комплекса в Раменках. Особенностью образовательного объекта станут его смелые и эффективные решения.

Адрес будущего образовательного комплекса: улица Лобачевского, земельный участок 120/1. Здесь в здании общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров разместится школа на 450 мест и детский сад на 175 воспитанников.

Внешне здание будет выглядеть как два смежных прямоугольных блока высотой в три и четыре этажа. Для оформления фасадов дизайнеры предпочли нейтральные бежевые оттенки и современные долговечные материалы: хризотилцементные панели с фотопечатью, матовый керамогранит контрастных оттенков с фактурой под камень, кассеты серо-белого цвета. Входные группы оформят металлическими панелями и декоративными колоннами цвета латуни. Благодаря широкому использованию витражных конструкций в здание будет поступать много солнечного света. В частности, блок спортивного зала остеклят полностью. На окнах с внутренней стороны установят защитные сетчатые экраны.

При выборе колористического решения фасадов архитекторы ориентировались прежде всего на окружающую застройку. Требовалось создать стилистически нейтральный образ, гармонично сочетающийся с соседним жилым комплексом, но при этом используя светлый, радостный, необычный дизайн, радующий взор детей. Кроме того, требовалось разместить объект с сопутствующими детскими и спортивными площадками на ограниченной территории в 1,4 гектара. В результате авторам проекта удалось продумать компактный и функциональный объект, который отлично вписывается в общую концепцию района и в то же время имеет отличительные особенности.

По словам гендиректора архитектурного бюро Сергея Остроуха, ключевой особенностью объекта стали смелые и эффективные планировочные решения. Так, между обеденным залом и расположенном рядом многофункциональным пространством предусмотрены раздвижные перегородки, благодаря которым два помещения можно объединить и получить вместительную площадку для проведения массовых мероприятий. Размещение школы и детского сада в едином образовательном комплексе позволило не дублировать такие функции, как пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, за счет чего удалось оптимизировать пространство.