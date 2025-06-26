Общеобразовательные школы Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой

В плане на 2025 год – оборудовать внешним освещением более 50 зданий детских образовательных учреждений столицы.

Здания 51 московской школы скоро будут красиво выделяться в темноте благодаря специальной архитектурно-художественной подсветке. Ее смонтируют специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реализации масштабной городской программы модернизации «Моя школа».

Ранее в рамках пилотного проекта подсветка украсила фасады четырех столичных школ. В этом году работа будет продолжена: архитектурно-художественную подсветку получит 51 объект детского образования.

На каждом здании специалисты установят от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников, излучающих холодный или теплый белый свет. Важно, что проекты для каждого строения разрабатываются индивидуально, чтобы не допустить как излишней, так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволит грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая при этом единое пространство. Кроме того, подсветка делает территорию вокруг образовательного учреждения безопаснее в вечернее и ночное время. При этом стоит отметить, что современные образовательные комплексы в столице проектируются уже с предусмотренным художественным освещением на фасадах.

В целом уровень освещенности Москвы за последние 13 лет вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещает более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии мегаполиса, напротив, снизилось благодаря массовому использованию энергоэффективных светодиодов.

На днях архитектурно-художественной подсветкой оборудовали двухэтажное историческое здание на Большой Садовой улице (дом 14, строение 6), где в конце 19 века располагалось Комиссаровское техническое училище. Для создания красивого эффекта потребовалось установить под верхними и межэтажными карнизами и у подоконных парапетов 33 энергоэффективных осветительных прибора умеренной яркости. Они выделили выступающие части исторического строения, а также стали дополнительным источником света на улице в темное время суток.