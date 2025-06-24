Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях

Уникальная профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" организована городской службой занятости населения.

Этим летом более трех тысяч школьников Москвы смогут попробовать себя в профессии модельера, стилиста, бариста, повара, кондитера, логиста и даже авиадиспетчера, летчика и авиаконструктора. Такая возможность у столичных подростков появилась благодаря уникальной профориентационной программе «Лето в новом формате» городской службы занятости населения.

Во время летних каникул многие старшеклассники хотят проводить время продуктивно. Этому способствует программа «Лето в твоем формате». Она проходит в столице уже в седьмой раз. Партнерами программы в этом сезоне стали более 500 крупнейших предприятий, а также ведущие колледжи и вузы города. С их помощью для ребят будут организованы лекции, мастер-классы, тренинги, экскурсии и другие профориентационные мероприятия.

Программа «Лето в новом формате» состоит из трех направлений: «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки».

«Лето моей карьеры» стартует 10 июля. Участникам предложат выбрать одну из профильных школ по 30 направлениям, в том числе по специальностям: модельер-стилист, бариста, повар-кондитер и логист. Обучение будет проходить в две смены каждый день, кроме субботы и воскресенья. Чтобы стать участником проекта, необходимо записаться на сайте.

Проект «ПРОГероев» познакомит юных москвичей из семейных центров с героическими профессиями по направлениям «Спасатели», «Авиация» и «Автоспорт». Подростки посетят ГБУ «Система 112», пожарно-спасательные отряды, попробуют себя в роли авиадиспетчеров, летчиков и авиаконструкторов, смогут потренироваться на авиасимуляторах. Новое направление этого года – «Московский транспорт». Ребятам расскажут о востребованных профессиях в этой сфере, познакомят их с особенностями работы в системе городского пассажирского транспорта и научат технике вождения на симуляторах электропоезда метрополитена, трамвая, автобуса и электробуса в корпоративном университете транспортного комплекса. Мероприятия проекта «ПРОГероев» пройдут в два потока: с 23 июня по 16 июля и с 28 июля по 22 августа.

Летний проект «Стажировки» позволит заработать первые деньги воспитанникам семейных центров, подросткам из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, детям участников специальной военной операции. Они смогут пройти практику в государственных учреждениях и ведущих компаниях Москвы, приобрести базовые навыки по востребованным профессиям. Набор ведут семейные центры столицы и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. После успешного завершения стажировки ребята получат денежную стипендию.