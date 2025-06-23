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Понедельник 23 июня

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На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО

На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО
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Тренировки на свежем воздухе на повышение силы и выносливости проводят в парках и общественных пространствах города.

Посетить функциональные тренировки и подготовиться к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) москвичи и гости столицы могут бесплатно на площадках проекта «Лето в Москве» в рамках программы «Спортивные выходные» и «ГТО в парках». Занятия проводят профессиональные тренеры почти по 50 адресам в разных точках города.

Функциональные тренировки состоят из кардионагрузок и силовых упражнений с использованием веса собственного тела. Разработанный профессиональными инструкторами комплекс упражнений позволяет задействовать все группы мышц, что способствует укреплению и гармоничному развитию мускулатуры тела и повышению выносливости. Кроме того, у спортсменов ускоряется метаболизм, что позволяет тратить больше калорий даже в состоянии покоя.

Занятия по функциональному тренингу проводят в парках, на площадках проекта «Лето в Москве», на Северном и Южном речных вокзалах и в других местах в рамках проекта «Спортивные выходные», который реализуют Департамент спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг «Мои документы». Выбрать подходящие площадки и записаться на тренировки можно на официальном сайте проекта.

Кроме того, москвичи могут подготовиться к выполнению силовых нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) вместе с участниками проекта «ГТО в парках». Проект организован, в первую очередь, для тех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе, а также хочет проверить свою физическую подготовку с помощью испытаний комплекса.

Провести тренировки с профессиональными инструкторами проекта «ГТО в парках», а также попробовать сдать нормативы ГТО можно в 10 парковых зонах столицы, среди которых парки «Яуза», «Академический», «Ходынское поле» и др. Узнать расписание, места проведения занятий и испытаний, а также записаться на них можно на сайте проекта. Бесплатные тренировки проходят в течение всего лета каждые выходные, они рассчитаны для участников старше 18 лет (несовершеннолетние допускаются в сопровождении родителей). При этом записаться на выполнение нормативов могут как взрослые, так и дети от шести лет.

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23 июня 2025, 11:41
Фото: mos.ru
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