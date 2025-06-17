Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша

В заключительном этапе состязания приняли участие более 400 учащихся из 50 регионов России.

Объявлены победители и призеры Всероссийской олимпиады по информатике имени Мстислава Келдыша среди школьников. Финал интеллектуального соревнования проходил 15 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и на федеральной территории «Сириус». По итогам абсолютным победителем стал москвич Даниэль Ильясов из образовательного комплекса «Воробьевы горы». Еще 10 московских школьников завоевали дипломы первой степени, 22 – второй и 26 – третьей.

В заключительном этапе Олимпиады имени Келдыша приняли участие более 400 учащихся из 50 регионов России. Из них 111 – юные представители столицы, которые ранее прошли региональный этап Всероссийской и Московской олимпиад школьников по информатике, отборочный этап Всероссийской олимпиады по информатике имени Келдыша или отборе на программу «Информатика. Юниоры» в образовательном центре «Сириус».

Данное состязание, названное в честь выдающегося советского математика, президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша, проводится среди учеников пятых – восьмых классов в шестой раз. В этом сезоне участники финального этапа решали задачи по программированию, на выполнение которых отводилось четыре часа.

По словам организаторов мероприятия, одним из которых является Центр педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки, Всероссийская олимпиада по информатике имени Мстислава Келдыша направлена на поддержку раннего интереса детей к информатике. Состязание позволяет ребятам младшего возраста попробовать свои силы на соревнованиях высокого уровня и подготовиться к главному интеллектуальному состязанию страны — Всероссийской олимпиаде школьников, в финал которой могут выйти только ученики 9–11-х классов.

Ранее команда Москвы завоевала рекордные 110 дипломов победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по информатике, что на 11 наград больше, чем в прошлом году. Дипломы олимпиады дают право на поступление в российские вузы без экзаменов или 100 баллов по профильному единому государственному экзамену. Лучшие участники смогут представлять страну на международных интеллектуальных соревнованиях.