Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша

Виторган уведомил об отъезде из России Тесты Раскрыта тайна болезни Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 17 июня

11:56Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 11:52Еще мудрец Омар Хайям объявил главную тайну человечества. Запомните раз и навсегда 11:39Невеста Лепса сделала противоречивое заявление на его намек о расставании 11:25Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша 10:50"Кажется, что умираю": врачи спасают красивого молодого друга Алены Кравец 10:50Дмитрий Певцов и Государственный Кремлевский оркестр представили патриотический спектакль "В списках не значился" 10:50В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появился новый поворот 10:28Мародеры разграбили могилу Жанны Фриске 10:28Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями 09:50Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино 09:32Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 08:55Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 08:54Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками 06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ 11:36ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев 11:28Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов 11:23Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено 10:49ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре 10:31Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован 10:25Ушел знаменитый актер, режиссер и педагог – еще одна утрата для планеты 10:17Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 09:39Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены" 09:33На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал 09:06Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку 08:56Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша

Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша
82

В заключительном этапе состязания приняли участие более 400 учащихся из 50 регионов России.

Объявлены победители и призеры Всероссийской олимпиады по информатике имени Мстислава Келдыша среди школьников. Финал интеллектуального соревнования проходил 15 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и на федеральной территории «Сириус». По итогам абсолютным победителем стал москвич Даниэль Ильясов из образовательного комплекса «Воробьевы горы». Еще 10 московских школьников завоевали дипломы первой степени, 22 – второй и 26 – третьей.

В заключительном этапе Олимпиады имени Келдыша приняли участие более 400 учащихся из 50 регионов России. Из них 111 – юные представители столицы, которые ранее прошли региональный этап Всероссийской и Московской олимпиад школьников по информатике, отборочный этап Всероссийской олимпиады по информатике имени Келдыша или отборе на программу «Информатика. Юниоры» в образовательном центре «Сириус».

Данное состязание, названное в честь выдающегося советского математика, президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша, проводится среди учеников пятых – восьмых классов в шестой раз. В этом сезоне участники финального этапа решали задачи по программированию, на выполнение которых отводилось четыре часа.

По словам организаторов мероприятия, одним из которых является Центр педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки, Всероссийская олимпиада по информатике имени Мстислава Келдыша направлена на поддержку раннего интереса детей к информатике. Состязание позволяет ребятам младшего возраста попробовать свои силы на соревнованиях высокого уровня и подготовиться к главному интеллектуальному состязанию страны — Всероссийской олимпиаде школьников, в финал которой могут выйти только ученики 9–11-х классов.

Ранее команда Москвы завоевала рекордные 110 дипломов победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по информатике, что на 11 наград больше, чем в прошлом году. Дипломы олимпиады дают право на поступление в российские вузы без экзаменов или 100 баллов по профильному единому государственному экзамену. Лучшие участники смогут представлять страну на международных интеллектуальных соревнованиях.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 11:25
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло

На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло
Все городские указатели приводят к единому стандарту. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы продолжает работу по улучшению навигации в городе.

На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики

На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики
В списке на капремонт 14 жилых зданий, расположенных на этой улице. В Москве реализуется масштабная программа капитального ремонта жилого фонда.

На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта

На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта
Работы ведутся по обеим сторонам оживленной магистрали. Москва – мегаполис с развитым дорожно-транспортным сообщением и очень интенсивным автомобильным движением.

Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост

Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост
Сооружение построят в рамках проекта благоустройства территории в СВАО. На северо-востоке Москвы скоро появится новый мост, предназначенный для пешеходов, а также велосипедистов и горожан, пользующихся средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ

Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ
Центральным событием станет самая массовая в истории России одновременная медитация. Международный день йоги отметят в музее-заповеднике «Царицыно» 21 июня.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 16/06ПндСтрашная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 15/06Вск85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 15/06ВскТест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 16/06ПндТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью