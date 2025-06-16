Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ

Центральным событием станет самая массовая в истории России одновременная медитация.

Международный день йоги отметят в музее-заповеднике «Царицыно» 21 июня. На 70 площадках парка преподаватели ведущих московских школ йоги проведут занятия по разным направлениям. В программе мероприятий оздоровительные практики, лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. Гостей также ждут встречи с известными людьми, для которых йога стала неотъемлемой частью жизни. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Международный день йоги отпразднуют в Царицыне уже в 11-й раз. День начнется с массовой практики «Приветствие земле» под руководством Анны Лунеговой, а центральным событием праздника станет самая масштабная в истории России одновременная медитация. Жители столицы и других регионов смогут присоединиться к ней онлайн или на специальных площадках в своих городах. Сеанс проведет известный энергопрактик Александра Асадова. Напомним, в прошлом году уже был установлен рекорд России: тогда к медитации присоединились 1699 человек.

В этот раз гостей мероприятия также ждут лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. Для малышей организуют специальную детскую зону. На маркете и вегетарианском фудкорте будут представлены экологичные товары, органические продукты, натуральная косметика, дизайнерская одежда для йоги и уникальные изделия ручной работы из разных уголков мира.

В праздничной программе в Царицыне запланировано участие таких мастеров йоги, как Ирина Нельсон, Екатерина Решетникова, Анфиса Чехова, Владислав Митьковский, Алина Шпак, Дмитрий Трушин, Роман Карловский, Мария Самарина, Сева Прем, Дмитрий Гухман и др.

Празднование Международного дня йоги пройдет и на ВДНХ в рамках проекта «Лето в Москве». 21 июня любителей восточной оздоровительной практики ждут на вертолетной площадке у Мичуринского сада. С 09:00 до 19:00 там пройдут сеансы для посетителей с любым уровнем подготовки, мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханге, лекции об аюрведе и медитации, а также живые выступления музыкантов. Дополнят праздничную атмосферу творческие занятия и блюда традиционной индийской кухни. Для участия требуется регистрация на портале Russpass.