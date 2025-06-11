В Москве начался прием работ на конкурс "Про мой район"

Свои рисунки, видеоролики, рассказы и сценарии экскурсий могут присылать дети в возрасте 4-17 лет.

В столице стартовал четвертый сезон детского творческого конкурса «Про мой район». До 31 июля организаторы ждут от юных москвичей рассказы, видео, рисунки, фотографии, сценарии авторских экскурсий, связанные с нашей столицей. Победители получат памятные подарки.

Работы принимаются по следующим номинациям: «Моя семья», «Мой двор», «Мой район», «Мой питомец», «Сильный, смелый медведь белый». Конкурсанты могут изобразить любимые улицы и площади Москвы, свою школу или старое дерево во дворе, прислать наиболее удачные видеокадры питомца на прогулке, написать историю о близких, которые здесь живут и работают. Желающие разработать экскурсия по городу должны не только подготовить карту маршрута, но и прикрепить снимки встречающихся на пути достопримечательностей.

Специальная номинация этого сезона конкурса посвящена белому медведю Терпею из Московского зоопарка. Животное с 2025 года находится под опекой в рамках программы «Мой район». Изображения Терпея должны быть сделаны от руки – карандашами, акварелью, гуашью, акрилом, маслом и другими материалами.

В каждой номинации будут соревноваться ребята разных возрастных групп: от четырех до семи лет, от восьми до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Оценивать заявки будут представители творческих профессий, известные деятели искусства и лидеры креативных индустрий. Среди членов жюри - главный редактор «Детского радио» Елена Бондаренко, экскурсовод и создатель проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов, актриса и телеведущая Дарья Сагалова, директор зоопарка Светлана Акулова, певец Родион Газманов и другие.

Конкурс проводится в рамках программы «Мой район». Впервые он состоялся в 2022 году. В прошлом году награды получили 48 лауреатов, еще 44 участникам вручили специальные призы за особый взгляд, творческий подход и поддержку защитников Отечества.

Регистрация проходит на официальном сайте конкурса. Там же можно подробно ознакомиться с условиями участия и требованиям к работам по каждой номинации. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 5 сентября 2025 года.