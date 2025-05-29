Фестиваль анимации состоится в кинопарке "Москино"

Гости встретятся с любимыми героями мультфильмов, пообщаются с аниматорами и поучаствуют в квестах на знакомые сюжеты

В ближайшие выходные в кинопарке «Москино» состоится большой праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. 31 мая и 1 июня там пройдет Московский фестиваль анимации и детского кино. Юных гостей и их родителей ждут встречи с мультипликационными персонажами, игры и викторины на любимые сюжеты, а также возможность проникнуть в тайны создания кино.

Как рассказал генеральный директор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко, в этом году в кинопарке запланировано несколько масштабных фестивалей для всей семьи. Московский фестиваль анимации является одним из них. Программа ожидается очень насыщенная.

В субботу, 31 мая, с 12:00 до 14:30 в образовательном центре запланирован питчинг анимационных проектов с торжественным награждением победителей и участников. В этот же день с 15:00 до 17:00 состоится бизнес-сессия, посвященная детской культуре Москвы, ее современным трендам и перспективам развития.

Желающих повеселиться ждут в это время на центральной площади кинопарка, где состоится грандиозное шоу с мультпарадами, конкурсами, интерактивными играми и подарками. Гостей приглашают также на необычные мастер-классы в тематических шатрах с героями любимых мультфильмов. Юные посетители смогут принять участие в конкурсах и веселых играх, покататься на каруселях и мини-экскаваторах, а также заняться картингом на педальных ретромашинках.

Знатоки творчества Корнея Чуковского смогут пройти веселый квест на площадках кинопарка и помочь Айболиту спасти зверят. А в «Театре Гонзаги» 31 мая в 12:00 покажут спектакль «Не ходите, дети, в Африку гулять!» по сказке «Бармалей». Чуть позже юные гости могут посмотреть постановку по сюжету «Аладдин» в исполнении Московского детского театра теней. А в 18:00 самых маленьких зрителей ждет спектакль «Ми-ми-мишки».

Ребята, желающие попробовать себя в новом деле, смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, озвучить мультфильм, создать 3D-фигурку, смастерить воздушного змея и нарисовать киноафишу. На площадке «Ковбойский городок» пройдут постановочные съемки по мотивам сказочного фильма «Айболит-66». Участникам предложат переодеться в костюмы Айболита, Бармалея и пирата. Также на этой площадке можно будет покататься верхом на лошадях.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на сайте московского кинокластера.