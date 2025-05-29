На Гоголевском бульваре появилась гигантская шахматная фигура

Павильон будет открыт ежедневно до 7 сентября

С наступлением лета на популярных у москвичей и туристов столичных площадках появляются необычные объекты. Например, Гоголевском бульваре установили огромную шахматную фигуру. Это – один из арт-павильонов «Сделано в Москве», которые открываются в рамках проекта «Лето в Москве». Посетителей здесь ждут ежедневно до 7 сентября с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Дизайн арт-павильон «Шахматная фигура» выбран для данной локации неслучайно. Он тематически перекликается с оформлением Гоголевского бульвара, где этим летом будут проходить шахматные турниры и мастер-классы. Внутри шахматной фигуры организован книжный маркет. Здесь можно найти продукцию местных издательств, в том числе литературу, посвященную дизайну одежды, истории и архитектуре Москвы, географии России, красочные томики со сказками и другие книги, а также настольные игры.

В рамках проекта «Лето в Москве» запланировано открытие и других тематических арт-павильонов проекта «Сделано в Москве». Так, на Новом Арбате будет работать павильон «Коробка конфет», в деловом центре «Москва-Сити» – арт-павильон «Ягода», в парке «Ходынское поле» – павильон «Домашние животные» и др.

Вся актуальная информация об арт-павильонах размещена на портале mos.ru в специальном разделе проекта «Сделано в Москве». Там же открыта регистрация на сеансы катания на роликах, а также доступно расписание тематических мастер-классов и событийной программы на главной сцене Болотной площади и роллердроме.

Участие в маркете «Сделано в Москве» – одна из мер поддержки, которую город предоставляет столичным производителям на безвозмездной основе. В рамках проекта бренды получают возможность не только представить свои товары на полках арт-павильонов, но и проводить собственные мероприятия, такие как мастер-классы, дегустации, промоакции, выступления спикеров и презентации.

Проект «Лето в Москве» объединяет в себе образовательные, развлекательные, благотворительные, культурные, спортивные мероприятия, которые пройдут в разных точках Москвы с 1 июня по 7 сентября 2025 года.