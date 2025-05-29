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Юных москвичей ждут на столичных бульварах в День защиты детей

Юных москвичей ждут на столичных бульварах в День защиты детей
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Фестиваль "Театральный бульвар" открывается 1 июня

С 1 июня в Москве начинается фестиваль «Театральный бульвар». Все лето на 14 открытых площадках будут выступать театры и цирки со всей России и из-за рубежа. Откроется фестиваль специальной программой, приуроченной к Международному дню защиты детей. В ближайшие выходные юных зрителей ждут на Чистопрудном, Покровском, Цветном бульварах и в музейном парке «Политех».

Фестиваль «Театральный бульвар» с успехом прошел в прошлом году в рамках главного события сезона – проекта «Лето в Москве». Этим летом городские бульвары также превратятся в театральные подмостки, где покажут и популярные постановки, и экспериментальные проекты, а также проведут мастер-классы и лекции.

Первый день фестиваля будет посвящен юным зрителям. В Международный день защиты детей маленьких театралов и их родителей ждут на Чистопрудном, Покровском, Цветном бульварах и в музейном парке «Политех». Среди гостей ожидаются известные актеры и исполнители, которые придут на площадки со своими детьми.

Мероприятия запланированы на весь воскресный день. Чистые пруды станут площадкой экспериментов – утром здесь откроются мультиформатные театральные мастерские. В полдень гости отправятся в путешествие по истории театра и создадут единый проект вместе с художниками, музыкантами и артистами уличных коллективов, который затем представят у памятника Александру Грибоедову. Под барабанные ритмы они откроют масштабный фестиваль на бульварах города.

В амфитеатре музейного парка «Политех» в 16:30 уличные театры проведут интерактивную детскую программу. Вслед за ними актриса Дарья Мороз в сопровождении оркестра Московской городской детской музыкальной школы имени И.О. Дунаевского исполнит сказку «Алиса в Зазеркалье». На Цветном бульваре выступят артисты цирка, актер Антон Шагин прочитает стихи из своего сборника для детей «Небыляндия», а актриса Алиса Гребенщикова расскажет сказки. На Покровском бульваре вечером состоится музыкальный спектакль «Алиса в Стране чудес», а также одноактные театрализованные представления «Теремок» и «Кошкин дом».

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Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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