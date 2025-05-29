В Москву возвращаются "Спортивные выходные"

Летний сезон проекта стартует 31 мая

Проект «Спортивные выходные» возвращается на открытые площадки столицы. Первые тренировки на свежем воздухе пройдут 31 мая на Воробьевых горах, в зоне отдыха «Тропарево» и в парке имени Шкулева. Всего в проекте будет задействовано 54 площадки в разных районах города. Занятия бесплатные.

Совместный проект центров госуслуг и Департамента спорта Москвы направлен на популяризацию активного образа жизни в городе. Только в 2024 году к нему присоединилось более 74 тысяч человек, всего прошло свыше пяти тысяч занятий.

Этим летом открытые спортивные площадки также будут организованы в самых популярных местах столицы, поэтому горожане смогут выбрать наиболее удобную для себя площадку – поближе к дому или к любимым локациям в центре Москвы. Например, в прошлый сезон особой популярностью пользовались Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений «Остров мечты», сад Технопарка на территории инновационного центра «Сколково», крыши Южного и Северного речных вокзалов, парк 50-летия Октября и проч.

Функциональные и танцевальные тренировки, занятия йогой, растяжкой будут проходить под руководством профессиональных спортсменов. График тренировок будет публиковаться на сайте проекта, там же можно найти адреса доступных площадок. Уточнить расписание и записаться на занятия также можно в любом центре госуслуг. Специалисты офисов «Мои документы» помогут зарегистрироваться на тренировку и подробно расскажут о проекте.

Для тех, кто предпочитает тренироваться дома или за городом, на канале проекта по будням с 07:00 проходят совместные онлайн зарядки. Кроме того, пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта, а также к медитациям. Записи эфиров доступны в удобное время. Онлайн-тренировки проекта «Спортивные выходные» набрали уже более двух миллионов просмотров.

Проект «Спортивные выходные» является частью масштабного проекта «Лето в Москве», который пройдет в столице уже второй раз. С 1 июня по 7 сентября он объединит самые яркие мероприятия сезона, начиная с любимых горожанами и туристами тематических фестивалей и заканчивая локальными развлекательными, культурными, спортивными событиями, которые ежедневно в течение лета будут проводиться в разных точках города.