Водолазы Мосводостока проверят состояние столичных водоемов в 2025 году

Специалисты устранят засоры водостоков, укрепят инженерные конструкции, расчистят дно от ила

В Москве начались плановые регламентные работы по обследованию городских водоемов и расположенных на них инженерных сооружений. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. В 2025 году водолазам Мосводостока предстоит проверить более 10 гектаров дна прудов, озер и малых рек, а также 13 плотин и пять водовыпусков.

Обследование водоемов и водосточной инфраструктуры необходимо, в первую очередь, для обеспечения беспрепятственного пропуска поверхностных вод во время сильных ливней и поддержания водных объектов в надлежащем санитарном состоянии. Для этого специалисты проверят состояние дна, плотин и водовыпусков, расчистят засоры. Особое внимание уделят ликвидации бытового и природного мусора, который может снизить пропускную способность водосточной системы. В ходе работ удаляются бревна, ветки, песчано-илистые отложения, а также бутылки, пакеты и прочий оставленный людьми мусор, принесенный в водоемы ветром или потоками воды. Важно, что обследование проводится как на глубине, так и вдоль берега.

Сейчас в команде водолазов Мосводостока числятся 33 человека. Они оснащены всем необходимым снаряжением для дыхания и связи, гидрокостюмами разных видов, грузами и подвесными страховочными системами. Отправляясь на службу, водолазы распределяются в бригады по четыре человека: двое из них работают непосредственно в воде, один обеспечивает страховку и еще один поддерживает связь.

Отметим, что водолазные работы в Москве ведутся круглый год. Так, зимой текущего года сотрудники Мосводостока очистили шлюзовую камеру Сыромятнического гидроузла – основного гидротехнического сооружения на Яузе. С момента ввода в эксплуатацию в 1940 году он регулирует уровень воды, а также обеспечивает прохождение коммунальных судов. В ходе регламентных работ в 2025 году водолазы удалили со дна 400 кубометров иловых отложений и мусора на глубине более пяти метров. Также в период минимального уровня воды столичные специалисты обследовали крупные водосточные коллекторы, в которых протекают подземные реки, провели ремонт плотины на реке Яузе и заменили шандоры на прудах-отстойниках реки Нищенки.