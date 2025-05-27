Территории у Беловежского и Мазиловского прудов приведут в порядок

Около водоемов оборудуют комфортные зоны для отдыха и занятий спортом

В Москве началось комплексное благоустройство территорий около водоемов в районах Можайский и Фили-Давыдково. Скоро возле двух прудов – Беловежского и Мазиловского – появятся зоны для комфортного отдыха, занятий спортом и прогулок по свежему воздуху.

Вокруг Беловежского пруда установят парковые качели, шезлонги и лавочки, приведут в порядок пешеходные дорожки. Юные жители района смогут играть на новых площадках, выдержанных в экостиле. Там установят несколько многосекционных игровых комплексов с горками и переходами, карусель, качели и батуты. В спортивной зоне обустроят настоящий гимнастический комплекс, поставят уличные тренажеры и столы для пинг-понга. Кроме того, здесь сделают новую беговую дорожку со хорошим покрытием.

Имеющуюся рядом сцену обновят, там планируется проведение районных мероприятий. Для зрителей установят новые лавочки, в том числе со спинками. Для комфортных прогулок в темное время суток около пруда установят современные фонари. На территории при водоеме приведут в порядок газоны, разобьют яркие цветники. Проект благоустройства затрагивает также и прилегающие дворы: там обновят асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, а на детских и спортивных площадках заменят игровое и спортивное оборудование.

Мазиловский пруд расположен в парке «Пионерский» в «Филях-Давыдкове». Парк комплексно не благоустраивался с 2009 года. Рядом с зоной отдыха расположены жилые дома, множество образовательных и медицинских учреждений, остановки общественного транспорта.

Согласно проекту благоустройства, скоро территория возле пруда станет комфортным местом для прогулок. У воды установят удобные шезлонги и качели. Прогулочные дорожки в парке обновят. Сцену для проведения мероприятий и места для зрителей приведут в порядок. Кроме того, по просьбам жителей дома 66 на Кастанаевской улице расширят детскую игровую площадку, разделив ее на возрастные зоны. Здесь установят современный игровой комплекс, карусели и разные качели. На территории проведут дополнительное озеленение и обновят систему освещения.