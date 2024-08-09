Фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает на варенье, кино и бальный этикет

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит с традициями старой Москвы.

Предстоящие выходные в Москве обещают быть насыщенными и интересными для всех, кто неравнодушен к истории и традициям столицы. Ежегодный фестиваль "Усадьбы Москвы" распахнул свои двери для посетителей, предлагая им окунуться в атмосферу ушедших эпох и познакомиться с культурным наследием города.

Организаторы мероприятия подготовили обширную развлекательную программу, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям. Гости фестиваля смогут не только посетить исторические усадьбы и парки, но и принять участие в увлекательных активностях.

Одним из событий предстоящих выходных, 10 и 11 августа, станет мастер-класс по приготовлению домашнего варенья. Сладкоежки всех возрастов соберутся в музее-заповеднике "Царицыно", чтобы под руководством опытных кулинаров сварить джемы и конфитюры из сезонных ягод. Это отличная возможность не только научиться готовить вкусные заготовки, но и погрузиться в атмосферу старинной московской кухни.

Любителей киноискусства ждут открытые кинопоказы под звездным небом. Усадьба Измайлово превратится в уютный летний кинотеатр, где можно будет насладиться просмотром фильмов в живописных исторических декорациях.

Для ценителей этикета и светских традиций организаторы подготовили лекцию "Московский бальный этикет". Гости мероприятия узнают, как вели себя дамы и кавалеры на балах в Москве конца XIX – начала XX века, и смогут почувствовать себя настоящими аристократами.

Кроме того, в рамках фестиваля будут работать исторические почтовые станции, где посетители смогут написать письма своим близким гусиным пером в антуражных декорациях. Актеры-почтальоны в костюмах той эпохи помогут окунуться в атмосферу прошлого.

Насыщенная культурная программа ждет гостей фестиваля и в усадьбе Измайлово. Здесь можно будет посетить мастер-классы, экскурсии, театрализованные представления, а также послушать музыку конца XIX – начала XX века и поучаствовать в активных играх, популярных в те времена.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" продлится до 15 сентября, так что у гостей будет достаточно времени, чтобы посетить понравившиеся площадки.