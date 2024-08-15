5 самых популярных маршрутов онлайн-гида "Узнай Москву" в летний сезон

Портал "Узнай Москву" фиксирует двукратный рост популярности среди пользователей этим летом. Какие маршруты были самыми востребованными?



Москвичи и гости столицы открывают для себя новые грани города благодаря онлайн-гиду "Узнай Москву". Этот городской проект продолжает набирать популярность, позволяя изучать историю и архитектуру мегаполиса в интерактивном формате.

Летом 2024 года посещаемость портала "Узнай Москву" увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С июня онлайн-гидом воспользовались более 550 тысяч раз, причем интерес к проекту проявляли не только жители Москвы и Московской области, но и гости из других регионов.

Наибольшей популярностью пользовались маршруты, связанные с историческими зданиями столицы. Почти полмиллиона запросов было посвящено изучению архитектурных памятников. Также большой интерес вызвали биографии известных личностей, чья жизнь была связана с Москвой, и авторские экскурсии.

Самым востребованным маршрутом стал тематический маршрут, подготовленный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он знакомит с малоизвестными местами, связанными с жизнью и творчеством великого поэта. На втором месте по популярности – экскурсия "Московский модерн", раскрывающая особенности архитектурного стиля рубежа XIX–XX веков.

Не меньший интерес вызвали и другие тематические маршруты. Так, "Романтический маршрут" позволяет проследить истории любви, запечатленные в музеях, храмах и усадьбах столицы. Экскурсия "Сталинские высотки" знакомит с историей строительства знаменитых московских небоскребов. Кроме того, пользователи оценили и маршрут, составленный телеведущей Туттой Ларсен ко Дню семьи, любви и верности.

Портал "Узнай Москву" предлагает пользователям обширную базу данных, включающую более 3,5 тысяч зданий, памятников и исторических мест, более 400 музеев, свыше 270 авторских маршрутов и более 330 биографий известных личностей. Кроме того, на платформе представлено около 40 виртуальных туров, позволяющих заглянуть внутрь объектов, обычно закрытых для посещения.