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Четверг 22 августа

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Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа

Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа
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Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит горожан и туристов с богатым культурным наследием столицы. Посещение "Электробала-маскарада" в "Кусково" может стать незабываемым событием для всей семьи.

Московский фестиваль "Усадьбы Москвы" продолжает радовать жителей и гостей столицы яркими событиями. Одним из самых ожидаемых мероприятий станет "Электробал-маскарад", который пройдет 24 и 25 августа в живописной усадьбе "Кусково". Организаторы подготовили насыщенную программу, которая позволит всем желающим окунуться в атмосферу роскошных балов XVIII века.

Посетителей ждут захватывающие мастер-классы по историческим и современным танцам, творческие занятия по созданию карнавальных масок, а также увлекательные интерактивные спектакли и зрелищные выступления. Особое внимание уделено семейному отдыху – для юных гостей усадьбы запланирован детский бал с играми, конкурсами и шоу мыльных пузырей.

Кульминацией праздника станет вечерняя программа, которая начнется в 19:00. Гостей ждет грандиозное шоу-шествие «Ход времени» с участием танцоров, ходулистов, театральных артистов и музыкантов духового оркестра. Артисты в фантастических костюмах будут парить над землей, создавая атмосферу настоящего карнавала.

Кроме того, посетители смогут научиться движениям классических танцев, таких как менуэт, вальс и мазурка, под руководством профессиональных хореографов. Завершится вечер грандиозным светомузыкальным балом-маскарадом, где каждый сможет почувствовать себя путешественником во времени и окунуться в роскошь XVIII столетия.

Для создания праздничной атмосферы в усадебном парке будут установлены две арт-инсталляции художницы Саши Фроловой. Гости увидят надувную скульптуру в виде распускающегося цветка и застывший в движении фонтан, украшенные художественной подсветкой.

Вход на территорию парка платный, но участие в мастер-классах, интерактивных программах и вечернем балу-маскараде бесплатное. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, которая позволит окунуться в атмосферу роскошных балов прошлых эпох и стать частью яркого праздника.

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22 августа 2024, 17:02
Фото: пресс-служба комитета по туризму Москвы
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