Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт

"Территория будущего. Москва 2030" становится уникальной площадкой для знакомства с перспективами развития Москвы, предоставляя возможность каждому посетителю стать частью этого увлекательного путешествия в будущее.

С 1 августа по 8 сентября в столице проходит масштабное мероприятие под названием "Территория будущего. Москва 2030", которое, по мнению экспертов, в полной мере отражает стратегические направления развития города, предусмотренные программой. Данное событие представляет собой уникальный формат, сочетающий в себе различные активности, рассчитанные на посетителей разных возрастных категорий.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что организаторам удалось достичь максимального вовлечения москвичей и гостей столицы, практически погрузив их в атмосферу Москвы будущего. Так, на одной из площадок – Тверской площади – можно было не только продегустировать традиционные московские чайные напитки, но и принять участие в мастер-классах, лекциях, охватывающих широкий круг интересов.

Разнообразие форматов и тематик мероприятий, представленных в рамках форума-фестиваля " Территория будущего. Москва 2030", свидетельствует о стремлении организаторов охватить все аспекты жизни современного мегаполиса – от культуры и спорта до образования и инноваций.