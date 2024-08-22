Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Четверг 22 августа

17:21"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова 17:02Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа 16:43"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи 16:39Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт 16:09На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии 15:16Москва приглашает на первую Международную неделю кино 14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт

Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт
100

"Территория будущего. Москва 2030" становится уникальной площадкой для знакомства с перспективами развития Москвы, предоставляя возможность каждому посетителю стать частью этого увлекательного путешествия в будущее.

С 1 августа по 8 сентября в столице проходит масштабное мероприятие под названием "Территория будущего. Москва 2030", которое, по мнению экспертов, в полной мере отражает стратегические направления развития города, предусмотренные программой. Данное событие представляет собой уникальный формат, сочетающий в себе различные активности, рассчитанные на посетителей разных возрастных категорий.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что организаторам удалось достичь максимального вовлечения москвичей и гостей столицы, практически погрузив их в атмосферу Москвы будущего. Так, на одной из площадок – Тверской площади – можно было не только продегустировать традиционные московские чайные напитки, но и принять участие в мастер-классах, лекциях, охватывающих широкий круг интересов.

Разнообразие форматов и тематик мероприятий, представленных в рамках форума-фестиваля " Территория будущего. Москва 2030", свидетельствует о стремлении организаторов охватить все аспекты жизни современного мегаполиса – от культуры и спорта до образования и инноваций.

Телеграм канал

22 августа 2024, 16:39
Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва» / www..mskagency.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

По теме

Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030"

Погружение в инновации: "Лужники" стали центром притяжения на фестивале "Москва 2030"

Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства

Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства
Программа "Миллион призов" становится важным инструментом для вовлечения москвичей в процесс голосования. Как отмечает эксперт Дмитрий Орлов, она представляет собой серьезный драйвер развития для городской экономики. В условиях современного мира, когда активное участие граждан в выборах становится все более важным, подобные инициативы помогают не только повысить явку, но и создать положительный имидж выборного процесса.

Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага

Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага
22 августа Москва отмечает День Государственного флага Российской Федерации. В этом году празднование обещает быть особенно ярким и насыщенным. В разных уголках столицы проходят патриотические акции, выступления артистов и мастер-классы, которые привлекают внимание как местных жителей, так и гостей города.

Путин и Воробьев открыли детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье

Путин и Воробьев открыли детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье
Президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в открытии нового детского медицинского центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области. «Сегодня у нас важный день — глава государства приехал на открытие детского клинического центра имени Л.

Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября

Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
С приближением выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам напомнили о важности подачи заявлений для голосования. Чтобы получить бумажный бюллетень на участке по месту постоянной регистрации, необходимо подать соответствующее заявление до 2 сентября.

"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт

"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт
Программа не только дает возможность выиграть ценные призы, но и мотивирует людей узнавать больше о работе некоммерческих организаций. Благотворительная программа "Миллион призов", которая пройдет в Москве в 10-й раз, не только дает возможность горожанам выиграть ценные призы, но и способствует повышению осведомленности жителей столицы о деятельности благотворительных организаций.

Выбор читателей

20/08ВтрОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 20/08Втр"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 21/08Срд"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 22/08ЧтвГалкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 20/08ВтрВ долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери