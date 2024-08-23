150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella"

В Москве стартует фестиваль "Московская a cappella". Мероприятие обещает стать ярким музыкальным событием этого лета.



С 24 августа по 1 сентября около 150 коллективов из разных стран представят свои вокальные композиции на открытых площадках столицы, включая Манежную, Тверскую и Болотную площади, а также площадь Революции и Камергерский переулок. Этот конкурс возвращается в столицу после пятилетнего перерыва в рамках проекта "Лето в Москве» и форума "Территория будущего. Москва 2030".

Фестиваль охватывает множество жанров — от джаза и соула до этно-фолка и рока. В программе участвуют как известные коллективы, так и молодые исполнители. Среди них HUG Vocal Band из Китая, кубинская группа Cuban Soul, "Сибирская женская акапелла" из Новосибирска и фольклорный ансамбль "Златица". Вход на все мероприятия свободный, что делает фестиваль доступным для широкой аудитории.

Каждый коллектив будет выступать не менее трех дней, что позволит зрителям насладиться разнообразием музыкальных стилей. Оценивать исполнителей будут как профессиональные артисты, такие как Валерия и Егор Крид, так и сами зрители через онлайн-голосование. Это создает интерактивную атмосферу, где каждый может стать частью выбора победителей.

Фестиваль "Московская a cappella" — уникальное событие, так как одно из его условий — полное отсутствие аккомпанемента. Это позволяет сосредоточиться на чистоте вокала и мастерстве исполнения. Впервые конкурс прошел в 2017 году, собрав более четырех миллионов гостей, что свидетельствует о его популярности.

В этом году на фестивале можно будет услышать множество интересных выступлений. Например, 24 августа в сквере у Гольяновского пруда выступит кубинский коллектив Cuban Soul, а в тот же день на Городецкой улице свои композиции исполнит группа VOB из Гонконга. В последующие дни москвичи смогут насладиться выступлениями челябинского хора Ground Beat и академического хора Chumachoir из столицы.

Фестиваль проходит в контексте более широкого форума "Территория будущего. Москва 2030", который демонстрирует главные инновации в жизни города. С 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках проходят культурные, образовательные и спортивные мероприятия, посвященные развитию Москвы как одного из самых современных мегаполисов мира.

Фестиваль "Московская a cappella" не только подчеркивает многообразие музыкальной культуры, но и способствует культурному обмену между странами. Это отличная возможность для москвичей и гостей столицы насладиться живой музыкой и открыть для себя новые таланты в мире вокального искусства. Узнать подробности о расписании выступлений можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».