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Экспозиция "Эволюция" в "Музеоне" приглашает совершить путешествие сквозь время

Экспозиция "Эволюция" в "Музеоне" приглашает совершить путешествие сквозь время
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Найден настоящий оазис для любознательных и активных гостей форума-фестиваля "Москва 2030".

"Территория будущего. Москва 2030" – это грандиозный форум-фестиваль, который знакомит жителей и гостей столицы с передовыми достижениями в различных сферах городской жизни. Одним из самых популярных объектов на этом масштабном мероприятии стала экспозиция "Эволюция. От происхождения видов до робототехники", развернутая на площадке программы "Мой район" в парке искусств "Музеон".

Посетители этой интерактивной экспозиции получают возможность совершить захватывающее путешествие во времени, начиная с далекого прошлого нашей планеты и заканчивая современными технологическими разработками. Здесь можно прикоснуться к тайнам древней фауны, познакомиться с доисторическими животными и даже стать участником раскопок окаменелостей.

Фото: Пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Одним из ключевых элементов экспозиции является воссозданная среда обитания динозавров различных эпох – от триасового до мелового периода. Посетители могут полюбоваться на 29 детально проработанных фигур этих древних ящеров, а также на 28 движущихся моделей, среди которых встречаются и внушительные брахиозавры, и грозные тираннозавры. Особенно интересно наблюдать за этими доисторическими обитателями в сочетании с современными технологиями – например, с помощью роботизированных систем, которые поддерживают чистоту в павильоне и встречают гостей.

Но экспозиция "Эволюция" не ограничивается только миром динозавров. Здесь также представлены образцы современной робототехники, включая промышленные экзоскелеты, способные облегчить физический труд человека. Посетители могут не только познакомиться с этими инновационными разработками, но и опробовать их в действии.

Фото: Пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Помимо познавательной составляющей, экспозиция предлагает и активный отдых. Гости могут совершить увлекательный сплав по искусственной реке на сапбордах, а также попробовать свои силы в скалолазании на специально оборудованном скалодроме. Для детей предусмотрены тематические горки и площадки для раскопок окаменелостей.

Кроме того, в рамках образовательной программы площадки проводятся лекции и мастер-классы по археологии и робототехнике, что позволяет посетителям углубить свои знания в этих областях.

Телеграм канал

28 августа 2024, 15:31
Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
mos.ru✓ Надежный источник

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