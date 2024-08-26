От инвестиций до экстрима: чем удивляет форум-фестиваль "Москва 2030"

Насыщенная программа форума-фестиваля охватывает различные сферы жизни, позволяет каждому посетителю найти для себя что-то интересное и полезное.

Москва, как один из самых современных мегаполисов мира, предлагает своим жителям и гостям столицы уникальную возможность познакомиться с передовыми разработками и технологиями, которые меняют облик города. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" – это масштабное событие, объединяющее множество увлекательных и познавательных мероприятий, охватывающих различные сферы жизни.

Одним из важных направлений форума является повышение финансовой осведомленности горожан. В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" проходит Неделя финансовой грамотности, где эксперты делятся своими знаниями и практическими навыками в области личных финансов. Посетители могут узнать, как правильно формировать сбережения, распознавать мошеннические схемы, составлять инвестиционный портфель и реализовывать бизнес-идеи. Для детей и подростков организованы интерактивные занятия с героями мультфильмов, помогающие понять основы разумного финансового поведения.

27 августа:

11:00 – Мастер-класс "Инвестирование без паники: узнаем и действуем"

12:00 – Квиз "Страховой ринг: битва интеллектов"

13:00 – Мастер-класс "От "я" до "мы": как создать сильную команду"

14:00 – Лекция "Высокодоходные облигации: риски и возможности"

15:00 – Кинолекторий "Домовой: разбор ошибок при продаже недвижимости"

17:00 – Кинолекторий "Домовой: разбор ошибок при продаже недвижимости"

28 августа:

11:00 – Мастер-класс "Франчайзинг в развитии партнерской сети"

12:00 – Лекция "Банк как друг: выбираем партнера надолго"

15:00 – Лекция "Финансовое здоровье семьи"

16:00 – Мастер-класс "Бизнес-лаборатория. Выращиваем идеи в бизнес-проекты"

19:00 – Финансовый стендап

29 августа:

11:00 – Лекция "От мала до велика — финансовая пирамида: распознать заранее!"

12:00 – Деловая игра "Предел риска"

13:00 – Кейс-сессия "Финансовая грамотность: принципы и навыки"

15:00 – Лекция "От первого взноса до последнего платежа: все об ипотеке"

Не менее насыщенной является и спортивная программа форума. Гости могут попробовать себя в самых разнообразных видах активностей – от классических до экстремальных.

Площадка "Лужники" разделена на 18 тематических зон, где можно освоить скалолазание, фиджитал-спорт, паркур, настольный теннис и многое другое.

Ежедневно с 12:00 до 13:00 – Утренняя зарядка

Ежедневно с 14:00 до 17:00 – Танцевальные мастер-классы

Фиджитал-спорт, тактическая стрельба, скейтбординг, BMX и др.

Экстрим-парк с тренинг-зоной, парк-зоной, батутами и поролоновой ямой

Площадка для пинг-понга и падел-тенниса

Баскетбольная площадка "Под мостом"

Беговой центр с групповыми занятиями и мастер-классами.

Не менее насыщенная программа ждет гостей в парке искусств "Музеон".

Бассейны для взрослых и детей, обучение серфингу

Аэротруба для свободного падения

Трасса для электрокартинга

Любителей зимних видов спорта ждет инновационный центр "Сколково".

Двусторонняя горка для катания на лыжах и тюбингах

12-метровый скалодром для скалолазания

Открытый каток с синтетическим льдом

Батуты, стритбол, панна-футбол, паркур

Помимо спортивных активностей, на различных площадках форума-фестиваля проходят эстафеты, занятия йогой, пилатесом, дыхательной гимнастикой, уроки танцев и другие мероприятия. Каждая площадка еженедельно становится центром одного из видов спорта, таких как футбол, волейбол, самбо или бокс.