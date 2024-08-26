От инвестиций до экстрима: чем удивляет форум-фестиваль "Москва 2030"

Москва, как один из самых современных мегаполисов мира, предлагает своим жителям и гостям столицы уникальную возможность познакомиться с передовыми разработками и технологиями, которые меняют облик города. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" – это масштабное событие, объединяющее множество увлекательных и познавательных мероприятий, охватывающих различные сферы жизни.
Одним из важных направлений форума является повышение финансовой осведомленности горожан. В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" проходит Неделя финансовой грамотности, где эксперты делятся своими знаниями и практическими навыками в области личных финансов. Посетители могут узнать, как правильно формировать сбережения, распознавать мошеннические схемы, составлять инвестиционный портфель и реализовывать бизнес-идеи. Для детей и подростков организованы интерактивные занятия с героями мультфильмов, помогающие понять основы разумного финансового поведения.
27 августа:
- 11:00 – Мастер-класс "Инвестирование без паники: узнаем и действуем"
- 12:00 – Квиз "Страховой ринг: битва интеллектов"
- 13:00 – Мастер-класс "От "я" до "мы": как создать сильную команду"
- 14:00 – Лекция "Высокодоходные облигации: риски и возможности"
- 15:00 – Кинолекторий "Домовой: разбор ошибок при продаже недвижимости"
- 17:00 – Кинолекторий "Домовой: разбор ошибок при продаже недвижимости"
28 августа:
- 11:00 – Мастер-класс "Франчайзинг в развитии партнерской сети"
- 12:00 – Лекция "Банк как друг: выбираем партнера надолго"
- 15:00 – Лекция "Финансовое здоровье семьи"
- 16:00 – Мастер-класс "Бизнес-лаборатория. Выращиваем идеи в бизнес-проекты"
- 19:00 – Финансовый стендап
29 августа:
- 11:00 – Лекция "От мала до велика — финансовая пирамида: распознать заранее!"
- 12:00 – Деловая игра "Предел риска"
- 13:00 – Кейс-сессия "Финансовая грамотность: принципы и навыки"
- 15:00 – Лекция "От первого взноса до последнего платежа: все об ипотеке"
Не менее насыщенной является и спортивная программа форума. Гости могут попробовать себя в самых разнообразных видах активностей – от классических до экстремальных.
Площадка "Лужники" разделена на 18 тематических зон, где можно освоить скалолазание, фиджитал-спорт, паркур, настольный теннис и многое другое.
- Ежедневно с 12:00 до 13:00 – Утренняя зарядка
- Ежедневно с 14:00 до 17:00 – Танцевальные мастер-классы
- Фиджитал-спорт, тактическая стрельба, скейтбординг, BMX и др.
- Экстрим-парк с тренинг-зоной, парк-зоной, батутами и поролоновой ямой
- Площадка для пинг-понга и падел-тенниса
- Баскетбольная площадка "Под мостом"
- Беговой центр с групповыми занятиями и мастер-классами.
Не менее насыщенная программа ждет гостей в парке искусств "Музеон".
- Бассейны для взрослых и детей, обучение серфингу
- Аэротруба для свободного падения
- Трасса для электрокартинга
Любителей зимних видов спорта ждет инновационный центр "Сколково".
- Двусторонняя горка для катания на лыжах и тюбингах
- 12-метровый скалодром для скалолазания
- Открытый каток с синтетическим льдом
- Батуты, стритбол, панна-футбол, паркур
Помимо спортивных активностей, на различных площадках форума-фестиваля проходят эстафеты, занятия йогой, пилатесом, дыхательной гимнастикой, уроки танцев и другие мероприятия. Каждая площадка еженедельно становится центром одного из видов спорта, таких как футбол, волейбол, самбо или бокс.