Москва приглашает на первую Международную неделю кино

Московская международная неделя кино станет уникальной возможностью для жителей и гостей столицы познакомиться с разнообразием мирового кинематографа, открыть для себя новые таланты и погрузиться в атмосферу любимых фильмов в необычных локациях Москвы.

Столица России готовится принять первую Московскую международную неделю кино (ММНК), которая пройдет с 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: кинопоказы, мастер-классы с экспертами, киноэкскурсии, возможность создать актерское портфолио и поучаствовать в открытых кастингах.

Более 300 бесплатных сеансов российских и зарубежных фильмов будут организованы на более чем 30 площадках по всему городу. Зрители смогут посетить не только традиционные кинотеатры, но и необычные локации: музеи, парки, крыши отелей и даже бассейны.

Так, на территории спортивного комплекса "Акватория "ЗИЛ"" гости смогут насладиться просмотром анимационных лент, сидя прямо в бассейне. А в бассейне "Чайка" между занятиями аквааэробикой, выступлениями музыкальных коллективов можно будет увидеть новый российский сериал "Игры", рассказывающий о закулисье подготовки к Олимпиаде 1980 года в Москве.

Еще одно необычное место для киносеансов – крыши отелей "Новотель Киевская" и "Новотель Новослободская", где зрители смогут насладиться видом на город во время просмотра фильмов.

Особенно примечателен показ 26 августа, который пройдет на барже "Париход" во время водной прогулки. Зрители увидят совместный российско-индийский проект – драму "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова. Вечер завершится диджей-сетом на фоне вечерней Москвы.

Киноманов также ждут открытые показы в столичных парках. В музее-заповеднике "Царицыно" установят экраны под открытым небом, где можно будет погрузиться в мир индийского и китайского кинематографа, а также увидеть работы участников фестиваля уличного кино. Амфитеатр на Хохловской площади станет площадкой для документальных фильмов, рассказывающих об истории культурного наследия России, а также для показов индийских боевиков, южнокорейских триллеров и классики немого кино.

Парк "Зарядье" также присоединится к кинопоказам, представив зрителям фильмы из Китая, Индии и Азербайджана. Любителей спортивного кино ждут в летнем кинотеатре "Росизо", где покажут греческую картину "Армрестлер" и российский фильм "Бей первой" о женской футбольной сборной Дагестана.

Насыщенная программа ожидает гостей и в Музее кино на ВДНХ, где пройдут показы российских документальных лент и индийских боевиков.

Регистрация на все мероприятия уже открыта на официальном сайте ММНК.