Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле"

Проект "Мой спортивный район" был создан в 2022-м и с каждым годом становится все более популярным среди москвичей.

Столичные жители, неравнодушные к спорту и активному отдыху, смогут принять участие в фестивале "Мой спортивный район", который пройдет в субботу, 17 августа, в парке "Ходынское поле". Мероприятие организовано в рамках проекта "Лето в Москве" и обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Фестиваль "Мой спортивный район" хорошо знаком москвичам, ведь в течение года в различных районах города проводятся бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров. Теперь же организаторы решили расширить программу и сделать фестиваль еще более насыщенным и интересным.

Одним из главных событий мероприятия станет спортивный квест. Участники пройдут интерактивный маршрут, разгадают загадки и решат тесты, посвященные игровым видам спорта, а затем получат заслуженные призы. Это отличная возможность для детей и взрослых проявить смекалку, логику и командный дух.

Центром притяжения фестиваля станет специально оборудованная сцена, где гостей ждут лекции о здоровом образе жизни, викторина на знание спортивных дисциплин и интерактивные семейные старты. Кроме того, здесь выступят спортсмены Московской городской федерации ушу, а также музыкальная группа Gudi Band и Театр сторителлинга Константина Кожевникова.

Для юных посетителей организаторы подготовили отдельное пространство с необычными активностями, среди которых ростовые шахматы и панна-футбол – аттракцион, где два игрока демонстрируют владение мячом на специальной площадке.

Также в течение всего дня будут проходить занятия по различным направлениям: зумба, фитрок, роллер-спорт, йога, растяжка, фитнес, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Все желающие смогут попробовать себя в разных видах спорта и найти новое увлечение.

Кроме того, на фестивале будет работать контейнер ГТО, где можно получить консультации по подготовке к выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне".

Участие в фестивале бесплатное, но для посещения необходима предварительная регистрация на сайте организаторов. Гостям рекомендуется надеть спортивную форму и удобную обувь.

Проект "Мой спортивный район" объединяет 114 площадок в 10 округах столицы, 13 видов спорта и более 100 тысяч участников ежегодно. Фестиваль в парке "Ходынское поле" – отличная возможность для жителей города присоединиться к этому масштабному спортивному движению и провести время с пользой для здоровья.