Новый маршрут для прогулок по столице открыл фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"

Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" преображает городские пространства.

Этим летом Москва превратилась в цветущий оазис. Причиной тому стал ежегодный фестиваль городского ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы". Более 50 ярких выставочных садов украсили улицы и площади города, а сотни небольших цветочных композиций преобразили привычные городские пространства. Жители и гости столицы могут любоваться этим великолепием вплоть до наступления холодов.

Особое внимание организаторы фестиваля уделили созданию уникального прогулочного маршрута, который проходит через самые живописные уголки центра Москвы. Начинается он в Камергерском и Столешниковом переулках, затем ведет по Большой Дмитровке, Кузнецкому Мосту, Арбату и Никольской улице. Весь путь украшен цветочными арками, зелеными стенами и декоративными композициями из многолетних растений, деревьев и кустарников.

Одним из первых объектов, встречающихся на этом маршруте, стала площадка в Камергерском переулке. Здесь, возле памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко, высажены вишневые деревья, символизирующие знаменитую пьесу Чехова "Вишневый сад". Сам переулок также преобразился: здесь появились зеленая стена из южных плектрантусов, арки из мелколистной липы и величественные семиметровые липы сорта "паллида", окруженные цветущими гортензиями, спиреями, розами и самшитами.

Такие же впечатляющие липы украсили и Большую Дмитровку. Их окружают композиции из различных многолетников: котовников, фаляриса, пахизандры, душистого шалфея, спиреи, крупнолистных гортензий и бересклетов.

Не остался в стороне и сквер у Большого театра. Здесь расставлены декоративные кашпо, стилизованные под капители колонн здания. Не так давно в них цвели яблони и вишни, а сейчас растут липы и древовидная гортензия "анабель". Этот сад имеет давнюю историю: он был создан еще в 1947 году, когда вокруг фонтана высадили яблони сорта "эверест". В 1997 году, к 850-летию Москвы, сад реконструировали, добавив две боковые чаши к фонтану.

Таким образом, фестиваль городского ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы" не только преображает облик столицы, но и возрождает ее исторические садово-парковые ансамбли. Москвичи и гости города могут совершить увлекательную прогулку по уникальному маршруту, наслаждаясь великолепием цветущих садов и ландшафтных композиций.