Гороховое проклятие: что строго запрещено делать 19 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком

19 мая наши предки называли одним из самых мистических дней мая, когда обычная утренняя роса превращалась в целебный эликсир, а брошенная в землю горсть гороха могла определить благополучие семьи на годы вперед.

Май выходит на финишную прямую, и 19-е число в народном календаре отмечено особой датой — днем Иова Горошника, или Иова Росенника. В православной традиции в этот день почитают праведного Иова Многострадального, чье терпение стало легендой. Но в народном сознании этот праздник оброс невероятным количеством магических ритуалов и строгих запретов, нарушение которых, как верили в старину, могло навлечь на дом череду неудач.

Главный символ этого дня — горох. Наши предки знали: если хочешь собрать богатый урожай и обеспечить семье сытую жизнь, сажать горох нужно именно сейчас. Но делать это следовало по особому канону. Существовал строгий запрет на посадку при дневном свете — считалось, что воробьи и другие птицы увидят процесс и склюют все семена. Поэтому хозяева выходили в огороды на закате, когда солнце уже коснулось горизонта, и шепотом читали заговоры на рост. Вместе с горохом в землю отправляли тыкву, бобы и кукурузу. Считалось, что Иов благословляет тех, кто не боится тяжелой работы и гнет спину в поле до глубоких сумерек.

Однако настоящая магия 19 мая скрывается не в земле, а на траве. Утренняя роса в этот день считалась святой и обладающей невероятной силой. Женщины и девушки вставали до рассвета, чтобы умыться этой влагой. Верили, что "иовлева роса" способна вернуть лицу девичью свежесть, стереть морщины и подарить глазам особый блеск. Мужчины же ходили по росе босиком, чтобы набраться крепости духа и здоровья на весь год. Больных детей даже выносили на улицу и клали на пропитанную росой траву — это считалось лучшим лекарством от всех хворей.

Но будьте осторожны: у этого дня есть и темная сторона. Существует ряд жестких запретов, которые актуальны и для современного человека, если он верит в энергетику предков. Во-первых, 19 мая категорически запрещено бездельничать и предаваться унынию. Иов Многострадальный не терпит лентяев. Тот, кто проведет этот день в праздности, рискует навлечь на себя финансовые проблемы и застой в делах. Работа должна кипеть, даже если это простая уборка в квартире или разбор старых документов.

Во-вторых, нельзя ругаться и вступать в конфликты, особенно с близкими людьми. Любая ссора в этот день может затянуться на месяцы и превратить вашу жизнь в поле боя. Также старики советовали не нанимать в этот день новых работников и не начинать сотрудничество с непроверенными партнерами — такие союзы окажутся неудачными и принесут лишь убытки.

Особое внимание стоит уделить погодным приметам. Если утро 19 мая выдалось ясным, а роса — обильной, значит, лето будет жарким, а урожай огурцов превзойдет все ожидания. Если же на рассвете туман стелется по земле — ждите переменчивой погоды и дождей. Отсутствие росы в этот день считалось плохим знаком, предвещающим засуху и неурожай.

В современном мире мы редко сажаем горох на закате, но традиции Иова Горошника напоминают нам о важности гармонии с природой. Проснуться пораньше, почувствовать свежесть майского утра и настроиться на созидательный труд — вот главный секрет успеха этого дня. Помните: Иов помогает терпеливым и работящим. Встретьте этот день с чистыми мыслями, и пусть магия майской росы принесет в ваш дом только радость и процветание.

19 мая 2026, 00:51
Фото: magnific.com
"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам

Знаменитый теледоктор Александр Мясников озвучил пугающую статистику: рождаемость в России упала в четыре раза по сравнению с послевоенными годами. Недавний разговор Александра Мясникова с руководителем одного из крупнейших родильных домов Москвы привел к неожиданным и крайне тревожным выводам.

Из глубины конголезских джунглей пришла весть о новой вспышке лихорадки Эбола, против которой у человечества может не оказаться готового оружия. Планета снова оказалась на пороге биологического кошмара.

Когда биологические часы громко тикают, а жажда материнства перевешивает страх перед общественным осуждением, звезды решаются на отчаянный шаг, вызывая шквал ярости и подозрений у миллионов. Когда роскошная Моника Беллуччи в 45 лет объявила о рождении второй дочери, мир буквально захлебнулся в эмоциях.

Актриса Юлия Пересильд приняла решение полностью закрыть тему своей личной жизни для прессы после появления в СМИ ложной информации о ее дочери Анне.

Самая загадочная и обсуждаемая пара российского кино, Данила Козловский и Оксана Акиньшина, наконец-то официально подтвердила свой новый статус – у звездных актеров родился сын. Данила Козловский, который крайне редко делится подробностями личной жизни, буквально взорвал информационное пространство трогательным признанием.

